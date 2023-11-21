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Meksika'da çatışmada 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Meksika'da çatışmada 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Cuernavaca kentinde silahlı saldırganların bulunduğu konvoydan sokaktaki bir gruba ateş açılarak bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunuldu. Olayın ardından kentin farklı noktalarında polis ve grup arasında çatışma yaşandı. Cuernavaca güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 2'si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada, yaralanan 2 polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Başkent Mexico City'nin 80 kilometre güneyinde yer alan Cuernavaca kentinde rakip organize suç gruplar arasında daha önce birçok kez şiddet olayı yaşanmıştı.

Meksika\'da çatışmada 2\'si polis 9 kişi hayatını kaybetti
21.11.2023 - 11:49,
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Meksika'da polis ve silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Cuernavaca kentinde silahlı saldırganların bulunduğu konvoydan sokaktaki bir gruba ateş açılarak bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunuldu. Olayın ardından kentin farklı noktalarında polis ve grup arasında çatışma yaşandı. Cuernavaca güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 2'si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada, yaralanan 2 polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Başkent Mexico City'nin 80 kilometre güneyinde yer alan Cuernavaca kentinde rakip organize suç gruplar arasında daha önce birçok kez şiddet olayı yaşanmıştı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Mexico City, Sonora, Güvenlik, Suç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da çatışmada 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da çatışmada 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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