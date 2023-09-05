Meksika'da Cinsiyet Belirleme Partisi Faciası: Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Meksika'da Cinsiyet Belirleme Partisi Faciası: Pilot Hayatını Kaybetti

Meksika\'da Cinsiyet Belirleme Partisi Faciası: Pilot Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 05.09.2023 21:10

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde düzenlenen bir cinsiyet belirleme partisinde alana pembe toz bırakan uçak düştü ve pilot hayatını kaybetti.

Meksika'daki bir cinsiyet belirleme partisinde alana pembe toz bırakarak uçan Cessna tipi küçük uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinin Navolato şehrinde düzenlenen cinsiyet belirleme partisi faciayla sona erdi. Bebeğin cinsiyetini açıklamak üzere partinin yapıldığı alana havadan pembe renkli toz bırakan Cessna tipi küçük uçak, kanadı kırıldıktan sonra düştü. Cinsiyet açıklanma anında yaşanan kazadan yaralı olarak kurtarılan uçağın pilotu 38 yaşındaki Luis Angel Lopez Heras kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Partiye katılanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde uçağın parti alanına doğru alçalıp pembe tozu bıraktıktan sonra ani bir şekilde yükselişe geçtiği ardından bir kanadının kırılmasıyla düştüğü görüldü. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Meksika'da Cinsiyet Belirleme Partisi Faciası: Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da Cinsiyet Belirleme Partisi Faciası: Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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