Üye Girişi
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti

10.12.2021 10:18
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın güneyinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Meksika'nın güneyinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer, Chiapas eyaletinde devrilen kamyonda, Orta Amerika ülkelerinden geldiği belirtilen 100'den fazla göçmenin bulunduğunu açıkladı.

Kazadan paylaşılan fotoğraflarda birçok kişinin devrilen kamyonun etrafında hareketsiz yattığı görülüyor.

Chiapas sivil savunma örgütü adına Luis Manuel Garcia, en az 58 kişinin yaralandığı kazanın Meksika'da şimdiye kadarki en kötü kazalardan biri olduğunu aktardı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu belirtilen kurbanların çoğunlukla Honduras ve Guatemala'dan göçmenler olduğu kaydedildi.

Kamyonun keskin bir viraja hızlı girdiği ve ana yoldaki yaya üst geçidine çarptığı aktarıldı.

Kazanın yaşandığı Chiapas, Guatemala ile komşu bir eyalet ve düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından birisi.

Her yıl Orta Amerika ülkelerinden yüz binlerce göçmen, yoksulluk ve şiddetten kaçarak Meksika üzerinden ABD'ye kaçmaya çalışıyor.

Birçokları, insan kaçakçılarına para vererek kalabalık ve tehlikeli kamyon yolculuklarıyla göç rotasını tamamlamayı hedefliyor. Ancak ABD-Meksika sınır hattı, dünyanın en tehlikeli göç yolculuklarından birisi olarak kabul ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, sadece bu yıl içinde en az 650 göçmen sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bu, kayıtların tutulduğu yıllar arasında bir rekor.

IOM'a göre, raporlara geçmeyen çok daha fazla ölüm, göç rotasında gerçekleşiyor.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, kazayı "acı veren bir olay" olarak tanımladı.

BBC'nin Meksika ve Orta Amerika Muhabiri Will Grant, geçtiğimiz aylarda benzer kazalar gerçekleştiğini hatırlattı ve göçmenlerin yasa dışı yolculuğunda daha birçok tehlikeden geçtiklerini dile getirdi.

Bunlar arasında, kalabalık kamyonlarda havasız kalmak ya da susuzluk da var.

Orta Amerika'dan göç edenler, ekonomik zorluklar, çetelerin yarattığı şiddet ortamı ya da iklim değişikliğiyle bağlantılı olağanüstü hava olayları nedeniyle bu zorlu yolculuğa çıkabiliyor.

BBC muhabiri Grant'a göre, bu faktörlerin çoğu zaman yan yana gelmesiyle, daha birçoklarının bu ölümcül yolculuğa çıkmaya devam edeceğini beklemek mümkün.

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti

Orta Amerika, Guatemala, Sonora, GÖÇ, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap 10:29 Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap
Acımadan kurşun yağmuruna tuttular! 7 çocuk babası adam canını zor kurtardı 09:59 Acımadan kurşun yağmuruna tuttular! 7 çocuk babası adam canını zor kurtardı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı 09:53 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı 09:23 Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi 02:50 Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
10:32 Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor
10:28 Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap
10:25 Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor
10:15 Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı
10:09 Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin
10:05 Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler
09:58 Acımadan kurşun yağmuruna tuttular! 7 çocuk babası adam canını zor kurtardı
09:54 79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor
09:52 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor         
10:32
Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor         
10:26
79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor 79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor         
09:54
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 10:39:38. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement