Meksika\'da Kartel Üyesi Öldürüldü

MEKSİKA hükümeti, ABD'de bir dizi federal suçtan aranan kartel üyesi Humberto Figueroa Benítez'in düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar García Harfuch, bugün yaptığı açıklamada, kartel üyesi Humberto Figueroa Benítez'in Sinaloa eyaletinde düzenlenen operasyonda öldüğünü belirtti.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) yakalanması için 1 milyon dolar ödül teklif ettiği Benítez, ABD'de aralarında 'fentanil ithal etmek ve kaçırmak için komplo, makineli silah ve imha cihazları bulundurma ve para aklama komplosu' da olmak üzere bir dizi federal suçtan aranıyordu.