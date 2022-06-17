Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı

17.06.2022 23:42

Meksika'nın Chiapas eyaletinde yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 9 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi ise yaralandı. Çok sayıda ekip ve 2 helikopter olay yerine sevk edilirken yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Tila şehri yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASYANEYE KALDIRILDI

Chiapas eyaleti sivil savunma yetkilileri otobüste bulunan 28 yolcunun yaralandığını, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtirken, yaralıların çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarılarak Tila Şehir Hastanesine kaldırıldıklarını bildirdi.

Meksika'da otobüs kazası: 9 ölü, 28 yaralı

BÖLGEYE HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yetkililer, yaralıların hastaneye ulaştırılması için bölgeye Kızılhaç ve diğer kurumlardan 13 ambulansın yanı sıra 2 helikopterin gönderildiğini duyurdu.

Meksika'da otobüs kazası: 9 ölü, 28 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana geldiği bildirildi. Chiapas Eyaleti Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Meksika'da otobüs kazası: 9 ölü, 28 yaralı
Meksika'da otobüs kazası: 9 ölü, 28 yaralı
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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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