Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü

Meksika'da küçüklüğünden bu yana yüksek ateşle boğuşan ve yürüme yetisi zayıflayan 3 yaşındaki bir kız, hastalığının ağırlaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptıkları ilk müdahalenin ardından kızın hayatını kaybettiği belirterek, ölüm raporu yazdı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kızlarını alan aile, cenaze töreni düzenledi. Ancak tören sırasında kızın babaannesi tarafından tabutta dikkat çeken bir detaya rastlandı. Babaanne, tabutun açık kısmında küçük kızın göz kırptığını fark ederek, yakınlarına haber verdi. Hemen tabutu açan yakınları, kızın nabzının attığını hissedince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Hemen hastaneye kaldırılan kız, tedavi altına alındı. Fakat edinilen bilgilere göre durumunun ağırlaşmasıyla birlikte bu sefer kesin olarak hayatını kaybetti ve cansız bedeni aileye verildi. Polis ekipleri ülke genelinde yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma başlattı.