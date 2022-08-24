Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü - Son Dakika
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Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü

24.08.2022 21:55
Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü

Meksika'da kusma ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Camila Roxana Martinez Mendoza adlı çocuğun, yüksek ateşe bağlı yaşamını yitirdiği raporlandı. Olaydan sonra kızlarını alan aile, cenaze düzenledi. Ancak cenaze sırasında kızın yakınları, tabuttaki kızın gözünü kırptığını fark etti ve tabut açılınca kızın yaşadığı belirlendi.

Meksika'da küçüklüğünden bu yana yüksek ateşle boğuşan ve yürüme yetisi zayıflayan 3 yaşındaki bir kız, hastalığının ağırlaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptıkları ilk müdahalenin ardından kızın hayatını kaybettiği belirterek, ölüm raporu yazdı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kızlarını alan aile, cenaze töreni düzenledi. Ancak tören sırasında kızın babaannesi tarafından tabutta dikkat çeken bir detaya rastlandı. Babaanne, tabutun açık kısmında küçük kızın göz kırptığını fark ederek, yakınlarına haber verdi. Hemen tabutu açan yakınları, kızın nabzının attığını hissedince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Hemen hastaneye kaldırılan kız, tedavi altına alındı. Fakat edinilen bilgilere göre durumunun ağırlaşmasıyla birlikte bu sefer kesin olarak hayatını kaybetti ve cansız bedeni aileye verildi. Polis ekipleri ülke genelinde yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA: Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü - Son Dakika
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