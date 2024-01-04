Meksika, Türkiye\'den hediye edilen köpeğin doğum gününü kutlayacak

Meksika Savunma Bakanlığı, Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Proteo'nun anısına Türkiye'nin hediye ettiği yavru köpek Arkadaş'ın 7 Ocak'ta doğum gününün kutlayacaklarını duyurarak herkesi kutlamalara davet etti.

Meksika Savunma Bakanlığı dün yaptığı duyurusunda "Asker Arkadaş'ın birinci doğum gününü kutlamak için 7 Ocak'ta bize katılın! Yavru Köpeğinizle gelin, Er Arkadaş ve Çavuşlar Roko ve Bravo ile sizin için hazırladığımız sürprizlerin tadını çıkarın. Bekliyoruz!" ifadelerine yer verdi. Arkadaş'ın doğum gününün başkent Meksiko'da Eylül 2023 tarihinde açılan Proteo heykelinin bulunduğu alanda yapılacağı vurgulandı.

Proteo kurtarma köpeği, Şubat depremlerinde Meksika ordusu tarafından arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye gönderilmiş ve bu sırada rahatsızlanarak yaşama veda etmişti. Proteo, iki ülke arasında özel bir dostluğun oluşmasını sağlamış Türkiye'de ismi hayvan koruma merkezlerine verilmiş ve heykeli yapılmıştı. Türkiye ise Proteo anısına alman kurdu yavru köpeği Meksika'ya hediye etmiş ve köpeğe Arkadaş adı verilmişti.