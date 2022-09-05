Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı - Son Dakika
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Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı

05.09.2022 17:54
Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı

Meksika'nın Tampico kentinde, "Timsah var, girme" uyarısına aldırmadan Carpenters Lagünü'ne giren şahıs, timsah tarafından parçalandı. Adamın cansız bedeni kanalizasyondan çıkarıldı.

Meksika'nın Tampico kentindeki Carpenters Lagünü'nde korkunç bir olay yaşandı. Hemen lagünün yakınındaki eğlence mekanında eğlenen bir şahıs, çevredekilerin uyarılarına aldırmadan timsahların olduğu lagüne yüzmeye girdi.

ÖNCE SESSİZLİK OLDU

Çevredekilerin görgü tanıklarına göre lagünde önce bir sessizlik oldu. Daha sonra ortaya çıkan bir timsah ise lagündeki adamı paramparça etti. Timsah daha sonra dişleri arasına aldığı adamı bir süre boyunca sürükledi.

TİMSAH YAKALANDI

Olayın ardından devreye giren ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda timsahı yakaladı. 30 yaşında olduğu tahmin edilen adamın cansız bedeni ise kanalizasyondan çıkarılarak morga gönderildi.

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