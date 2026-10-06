Melenchon, Fransa'daki lise protestolarında polis tutumuna 'kontrolden çıktı' dedi - Son Dakika
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Melenchon, Fransa'daki lise protestolarında polis tutumuna 'kontrolden çıktı' dedi

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Melenchon, Fransa\'daki lise protestolarında polis tutumuna \'kontrolden çıktı\' dedi
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Fransa'da lise protestolarına polis müdahalesi ve artan gözaltılar tartışılıyor. LFI lideri Melenchon, polisin sertlik dozunu artırmasının 'kontrolden çıktığını' ve gözaltı sayısının Ekim 1961'den bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyleyip yetişkinleri gençleri korumaya çağırdı.

(ANKARA) - Fransa'da öğrenci protestolarında polis müdahalesi ve gözaltılara yönelik tartışmalar sürüyor. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, polisin tutumunun "kontrolden çıktığını" belirterek, yetişkinlere gençlerin gösterilerini koruma çağrısında bulundu.

Fransa'da lise öğrencilerinin ülke genelinde düzenlediği protestolara yönelik polis müdahaleleri ve artan gözaltılar, sol siyasetçiler ile insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Fransa'nın öne gelen solcu siyasetçilerinden Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestolar sırasında gerçekleştirilen gözaltıların sayısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Polisin sertlik dozunu artırması kontrolden çıktı. Gözaltı sayısı Mayıs 1968'den daha yüksek ve Cezayir Savaşı sırasında, Ekim 1961'den bu yana görülen en yüksek seviyede.

İnsanlık dışı şiddet, yetkinin kötüye kullanılması ve provokasyonlar, Bakan Nunez'in açıklamalarına uygun biçimde, hiçbir sınır ve kısıtlama olmaksızın artıyor. Yarın tüm demokratlar, kask ve beyaz kol bandıyla donanmış şekilde gençlerin gösterilerini korumalıdır."

Öte yandan LFI Milletvekili Clemence Guette de Yargıçlar Sendikası'nın ardından İnsan Hakları Ligi'nin de lise öğrencilerine yönelik "baskı" konusunda uyarıda bulunduğunun altını çizdi.

Guette, "Ulaşılan son derece ciddi şiddet düzeyini anlamak gerekiyor. En ufak bir diyalog başlatılmadan gençler sakat bırakılıyor" ifadelerini kullandı. Guette, paylaşımının devamında Macron yönetiminin tutumunu eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü Fransa şubesi de ülke genelinde düzenlenen lise öğrencilerinin eylemlerine ilişkin açıklamasında, "Talepler duyulmalı ve göstericilerin haklarına saygı gösterilmeli... Barışçıl toplanma hakkının güvence altına alınmasını talep ediyor ve gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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