Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı - Son Dakika
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Dünya

Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı

Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk\'ü açıkladı

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel başbakanlık dönemindeki anılarını anlattığı kitapta başbakanlık döneminde yaptığı mercimek çorbasına yer verirken, kendisini çok mutlu eden iki Türk ismin kim olduğunu da açıkladı.

30.11.2024 11:36
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Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'in, 2005-2021 yılları arasında yaptığı başbakanlık döneminde anılarını anlattığı 'Özgürlük' kitabından ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. 736 sayfalık kitabında başbakanlık döneminde yaşadığı ilginç anıları anlatan Merkel, mercimek çorbasını çok sevdiğini yazdı.

ÖĞLE YEMEKLERİNİ KENDİSİ HAZIRLARMIŞ

Görevi döneminde öğle yemeklerini başbakanlık binasında kendisinin hazırladığını yazan Merkel "Öğle yemeklerini başbakanlıkta çalışma arkadaşlarımla birlikte hazırlardım. Uzun uçuşlar ya da gece toplantılarının ardından tavuk, patates ve mercimek çorbası çok iyi gelirdi" şeklinde anlattı.

KENDİSİNİ İKİ TÜRK ÇOK MUTLU ETMİŞ

Merkel kendisini Covid zamanında Türk kökenli Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin çok mutlu ettiğini şu sözler ile yazdı:

Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı

"Hızır gibi yetiştiler. Bu aşı ülkemize güneş gibi doğdu. Birkaç ayda AB halklarının yüzde 70'inden fazlası aşılandı. Ben de risk grubundaydım. Onlara minnettarım"

Angela Merkel, Politika, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • YoH null:
    boş işler bunlar 12 15 Yanıtla
  • Muhittin Esen:
    Kendisini mutlu eden iki Türk den birinin Erdoğan olmasını bekliyordum 14 5 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    İki türk yaptığı bellli oldu bak ani kalp krizlerine hepsi biontech aşıları olanlar..Bide çin aşısına bak hepsi sapasağlam geziyor 10 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    milleti öldürdünüz. 10 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    sayın Merkel haklı Alman ekonomisine Türk bilim adamlarının ürettiği aşı sayesinde 300 milyar dolarlık katkıda bulundular 8 1 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Akape o kadar ucurdu ki ulkeyi bilim adamlarimiz ulkemizde degil "bizi kiskanan" almanyada asi gelistiriyorlar 4 1 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    3’üncü de olması lazım merkel! 1 0 Yanıtla
  • Serkan Alkan null:
    sayelerinde romatizmaya yakalandım iki tane yav...ak 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Türkler sağlık konusunda çok iyidir doktorlarmızı süper uzman hepsi maşşalah 0 0 Yanıtla
  • Melih Akyıl:
    Hızır gibi mi demiş? Nerden biliyormuş hızır’ı? Çok inandım,hiç güleceğim yoktu valla ?? 0 0 Yanıtla
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