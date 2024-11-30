Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk\'ü açıkladı

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Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'in, 2005-2021 yılları arasında yaptığı başbakanlık döneminde anılarını anlattığı 'Özgürlük' kitabından ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. 736 sayfalık kitabında başbakanlık döneminde yaşadığı ilginç anıları anlatan Merkel, mercimek çorbasını çok sevdiğini yazdı.

ÖĞLE YEMEKLERİNİ KENDİSİ HAZIRLARMIŞ

Görevi döneminde öğle yemeklerini başbakanlık binasında kendisinin hazırladığını yazan Merkel "Öğle yemeklerini başbakanlıkta çalışma arkadaşlarımla birlikte hazırlardım. Uzun uçuşlar ya da gece toplantılarının ardından tavuk, patates ve mercimek çorbası çok iyi gelirdi" şeklinde anlattı.

KENDİSİNİ İKİ TÜRK ÇOK MUTLU ETMİŞ

Merkel kendisini Covid zamanında Türk kökenli Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin çok mutlu ettiğini şu sözler ile yazdı:

"Hızır gibi yetiştiler. Bu aşı ülkemize güneş gibi doğdu. Birkaç ayda AB halklarının yüzde 70'inden fazlası aşılandı. Ben de risk grubundaydım. Onlara minnettarım"