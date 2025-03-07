Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Suriye Merkez Bankası'nın Rusya'da bastırdığı yeni banknotları taşıyan bir araç, Şam-Humus Karayolu'nda kaza yaptı. Lastiği patlayan aracın takla atmasıyla balyalar dolusu para yola saçıldı.

HALK YERDEKİ PARALARI TOPLADI

Kazayı gören Suriyeli siviller yola dökülen paraları toplamaya başladı. Ancak kısa süre sonra olay yerine ulaşan güvenlik güçleri müdahale ederek tüm paraları geri aldı.

ÜLKEDE PARA KRİZİ VAR

Suriye'deki yeni yönetim, Merkez Bankası'ndaki nakit sıkıntısı nedeniyle maaş ödemekte zorlanıyor. Para krizine karşı günlük ATM çekim limiti önce 200 bin Suriye lirası (yaklaşık 20 dolar) olarak belirlenmişti, ancak dün bu sınır 500 bin liraya yükseltildi. Suriye Merkez Bankası, likidite krizini aşmak için finansal hareketleri sıkı denetim altında tutarken, kazanın ardından taşınan paraların tamamının güvenli bir şekilde koruma altına alındığı açıklandı.