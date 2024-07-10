Messi ve Yamal: İki efsanenin başlangıcı

Dünya

2007 yılında genç Lionel Messi kucağında bir bebekle Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'nun soyunma odasında bir yardım kuruluşunun resimli takvim çekimleri için poz vermişti.

O dönemde 20 yaşında olan Messi, yeni yeni ünleniyordu ve bir gün gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olacaktı.

Ancak fotoğrafçı, bebeğin de o günden yaklaşık 16 yıl sonra futbolda dünya çapında ses getireceğinden bihaberdi.

Genç Messi o gün, Avrupa Şampiyonasını (EURO 2024) 16 yaşında kasıp kavuracak olan Lamine Yamal'ı yıkıyordu.

Salı günü oynanan yarı finalde Fransa'ya attığı gol uzun süre hatırlanacak türdendi.

16 yaş ve 362 günlükken ağları havalandıran Yamal, turnuva tarihindeki en genç golcü olarak tarihe geçti.

Messi ve Yamal'ın uzun süredir unutulmuş fotoğrafı, Yamal'ın babasının geçen hafta Instagram'da "İki efsanenin başlangıcı" diye yazıp paylaşmasıyla yeniden ortaya çıktı.

Fotoğraflar Associated Press'te serbest fotoğrafçı olarak çalışan Joan Monfort tarafından çekildi.

Çekimlere kimin hak kazandığı Unicef'in Yamal'ın ailesinin yaşadığı Mataró kasabasında yaptığı çekilişle belirlenmişti.

Associated Press'e konuşan fotoğrafçı Monfort, "Nou Camp'ta bir Barça oyuncusuyla fotoğraf çektirmek için çekilişe katıldılar. Ve çekilişi kazandılar" dedi.

Fotoğrafçı, çekimin kolay bir görev olmadığını anlattı:

"Messi oldukça içe dönük bir adam, utangaç biri.

“Soyunma odasından çıkıyordu ve birden kendini başka bir soyunma odasında buldu; su dolu plastik bir küvet ve içinde bir bebek vardı. Karmaşık bir işti. İlk başta onu nasıl tutacağını bile bilmiyordu."

Messi gibi Yamal da Barcelona için forma giyindi ve kulübün ilk 11'e giren en genç oyuncusu ve en genç golcüsü oldu. Aynı zamanda İspanya liginin de en genç golcüsü unvanını aldı.

Monfort fotoğrafın geçen hafta internette viral olmasıyla bebeğin Yamal olduğunu fark ettiğini söyledi:

"Bu kadar ilgi gören bir şeyde payınızın olması çok heyecan verici.

"Doğruyu söylemek gerekirse çok güzel bir his."