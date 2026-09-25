Miçotakis BM kürsüsünden Türkiye'ye yan yana yaşamak kaderimiz mesajı verdi - Son Dakika
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Miçotakis BM kürsüsünden Türkiye'ye yan yana yaşamak kaderimiz mesajı verdi

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Miçotakis BM kürsüsünden Türkiye\'ye yan yana yaşamak kaderimiz mesajı verdi
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Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda Türkiye ile gerilimlerin tırmanmasını önlemeye çalıştıklarını belirterek 'Coğrafyamızı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak kaderimiz' dedi. Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs'ın 52 yıldır işgal altında olduğunu ve diyaloğun barış için elzem olduğunu savundu.

(ANKARA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'ye ilişkin, "Coğrafyamızı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak kaderimiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye ile ilişkilere değinen Miçotakis, son üç yıl boyunca, istenmeyen krizlere yol açabilecek gerilimlerin tırmanmasını önlemek amacıyla Türkiye ile ilişkileri geliştirmek, güveni yeniden tesis etmek ve iletişim kanallarını açık tutmak için sürekli bir çaba gösterdiklerini söyledi. Bunun hassas ve tarihin ağırlığını taşıyan bir ilişki olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Doğrusu, daha geniş çaplı ve bölgesel sınırlar göz önüne alındığında, mevcut durum nasıl ilerleyeceğimiz konusunda ortak bir anlayışa varılmasını acilen gerektiriyor. Bu anlayış, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkileri ilkelerine tam saygıya dayanmalıdır. Neticede, defalarca dile getirdiğim gibi, coğrafyamızı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak kaderimiz" ifadelerini kullandı.

"DİYALOG BARIŞ VE REFAH İÇİN ELZEMDİR"

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin kıta sahanlığının ve münhasır ekonomik bölgelerinin sınırlandırılmasına ilişkin tek uzun süreli anlaşmazlığı çözmek adına yegane kurumsal çerçeveyi sunduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog, barış ve refah için elzemdir. Ancak anlamlı bir diyalog, uluslararası hukuk düzenine meydan okuyan tek taraflı eylemlerle bir arada var olamaz. Keza uluslararası hukuka uygun meşru hakların kullanılmasına karşılık savaş tehditleriyle karşılaşıldığında da anlamlı bir ilerleme sağlanamaz. Bu tür eylemler anlaşmazlıkları çözmez. Aksine, onları daha da derinleştirir. Ayrıca, daha geniş bölgemizin istikrarını sarsma riski taşır" dedi.

Miçotakis şöyle konuştu:

"Unutmamalıyız ki bu bölge, hala kanayan bir yarayı, yani çözüme kavuşturulamamış Kıbrıs meselesini bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin Kıbrıs'ı yasa dışı yollarla işgal etmesinin ve bu işgali sürdürmesinin üzerinden 52 yıl geçti. Bu, sonuçları günümüze kadar devam eden, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. BM açısından Kıbrıs meselesi, örgütün kendi kararlarını ve BM Şartı'nın ilkelerini uygulama kapasitesini ortaya koyan önemli bir sınav olmayı sürdürüyor.

Yunanistan, kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulları yaratmaya yönelik Genel Sekreter Guterres'in son dönemdeki çabalarını tam olarak desteklemektedir. Görev süresinin geri kalanında ilerleme sağlanabileceğini içtenlikle umuyoruz. Bu çabaların, aynı hedef doğrultusunda, yani ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, işgal güçlerinden arındırılmış bir Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi, halefinin yönetiminde de devam etmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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