Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi

Bir kuryenin sipariş getirdiği evin önünde, paketi müşteriye teslim etmeden hemen önce yaptığı hareket güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaybedildi. Kuryenin, getirdiği paketteki dondurma kutusunu kapının açılmasını beklerken kasıklarına sürmesi mide bulandırdı.

Yurt dışında çekildiği öğrenilen ve sosyal medyada yayınlanan bir video, mide bulandıran bir hareketi ortaya çıkardı. Bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde, eve sipariş getiren kuryenin yaptıkları dikkat çekti. KAMERA ANBEAN KAYDETTİ Görüntülerde, elinde paketle zile basan kurye kapının açılmasını beklerken dondurma kutusunu çıkarıyor. Elindeki dondurma kutusunu kasıklarına götüren kurye, kapı açılana kadar aynı hareketi devam ettiriyor. O sırada kapının üzerinde kayıtta olan güvenlik kamerasından habersiz kurye, kapının açılmasıyla yaptığına son veriyor.

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