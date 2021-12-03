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Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı - Son Dakika

Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı

03.12.2021 15:09
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı

Malezya'nın güneyindeki Felda köyünde yaşayan İbrahim Basir'e ait keçi tarafından dünyaya getirilen yavru, bir dönem gündem olmuştu. İnsana benzediği gerekçesiyle çok ilgi gören yavrunun, genetik bir bozukluğa sahip olduğu belirtildi.

Malezya'nın güneyindeki Felda köyünde meydana gelen olay, bir döneme damga vurmuştu. İbrahim Basir'e ait ahırda dünyaya gelen keçi yavrusu, insanı andırması nedeniyle çok ilgi görmüştü. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen, keçi yavrusunun neden böyle dünyaya geldiği merak ediliyordu. Buna göre, veterinerde yapılan incelemede hayvanın bir genetik bozukluğa sahip olduğu belirtildi.

"GÖRÜNCE AĞZIM AÇIK KALDI"

Basir, Cemalettin Abdülsamet adlı çiftlik çalışanı tarafından keçi yavrularından birinin insan yavrusuna benzediği yönünde uyarıldığını anlattı. "Kontrol etmeye gittim, büyük şok yaşadım" diyen Basir, şunları söyledi: "Ağzım açık kaldı. Yüzü, burnu, kısa bacakları ve hatta yumuşak bedeninin hali, bir bebeğe benziyordu. Oysaki tüm vücudunu kaplayan açık kahverengi tüyler bir keçinin bedenini andırıyordu."

GENETİK BOZUKLUKLA DÜNYAYA GELMİŞ

Gizemli yavrunun annesi tarafından ezilerek öldüğünü tahmin ettiklerini söyleyen Malezyalı çiftçi, köylülerin para teklifine rağmen, insana benzeyen minik keçinin cansız bedenini araştırma yapılmak üzere veteriner kliniğine götürüldü. Burada yapılan incelemenin sonucu, uzun zaman sonra çıktı. Bu sonuca göre, keçi yavrusu genetik bir hastalıkla dünyaya geldi.

İşte keçi yavrusunun fotoğrafları:

Milyonlarca kişiyi büyük şaşkınlığa uğratmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sırrı çözüldü
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı

Malezya, Genetik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı - Son Dakika
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