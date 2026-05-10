Mısır ve Katar\'dan Diplomasi Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin telefonda görüştüğü bildirildi. Abdulati ile Al Sani'nin görüşmede, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için diplomasiye tam olarak güvenilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. İki bakanın, Washington ile Tahran arasındaki müzakere sürecindeki gelişmeleri değerlendirdiği belirtilen açıklamada, ateşkes ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.

Abdulati ile Al Sani, bölgesel güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin önemine değinerek, öncelikle bölge halklarının kaynaklarını koruyacak şekilde siyasi çözümler üretilmesi gerektiğini ve ara buluculuk çabalarına tüm tarafların olumlu yanıt vermesi gerektiğini aktardı.