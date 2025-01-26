MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye\'de Yeni Yönetimle Görüşme Gerçekleştirdi

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Suriye'deki Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.