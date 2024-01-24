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Moğolistan'da doğal gaz taşıyan tırın devrilmesi sonucu büyük patlama: 6 ölü - Son Dakika
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Moğolistan'da doğal gaz taşıyan tırın devrilmesi sonucu büyük patlama: 6 ölü

Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da doğal gaz taşıyan bir tır başka bir araçla çarpışıp devrildi. Devrilmenin etkisi ile tırda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada üçü itfaiye eri olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti. En az 11 kişi yaralandı ve yangın çevredeki binalara sıçradı. Mongolistan Milli Acil Durum Yönetimi Ajansı (NEMA), yangının 04:30'da söndürüldüğünü açıkladı ve dört çocuğun yaralananlar arasında olduğunu belirtti.

Moğolistan\'da doğal gaz taşıyan tırın devrilmesi sonucu büyük patlama: 6 ölü
24.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 15:00
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Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da doğal gaz taşıyan bir tır başka bir araçla çarpışıp devrildi. Devrilmenin etkisi iletırda büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamada üçü itfaiye eri olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti.

Kaza ve patlama, bu sabah Ulaanbaatar'da bir arabayla çarpışmanın ardından meydana geldi. Yetkililere göre, yüzlerce itfaiyeci yangına müdahale etmek için gönderildi.

En az 11 kişi yaralandı ve yangın çevredeki binalara sıçradı. Bir vatandaş, başlangıçta bir uçağın düştüğünü düşündüğünü söyledi. Başka bir görgü tanığı ise hayatında böyle bir patlama görmediğini söyledi.Patlamanın ardından yangın üç farklı binaya sıçradı.

Yerel yetkililer, kazada önce üç kişi öldüğünü, itfaiye ekipleri yangına müdahale ettikleri sırada ikin bir patlamanın meydan geldiğini ve bu patlamada üç itfaiye erinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mongolistan Milli Acil Durum Yönetimi Ajansı (NEMA), yangının 04:30'da söndürüldüğünü açıkladı ve dört çocuğun yaralananlar arasında olduğunu, bunlardan birinin zehirlenme tedavisi gördüğünü belirtti. Tehlikeli madde taşıyan tırınneden bu bölgeye girmesine izin verildiği soruları gündemde.

Moğolistan'da doğal gaz taşıyan bir tır başka bir araca çarptıktan sonra patladı. 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Moğolistan'da doğal gaz taşıyan bir tır başka bir araca çarptıktan sonra patladı. 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Moğolistan, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Moğolistan'da doğal gaz taşıyan tırın devrilmesi sonucu büyük patlama: 6 ölü - Son Dakika
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