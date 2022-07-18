Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler - Son Dakika
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Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler

18.07.2022 17:23
Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler

Kuzey-Batı İngiltere'de bulunan bir hastanede morg görevlisi olarak çalışan Kate Marshall, ölen birinin yakınından gelen şaşkınlık yaratan talebi ifşa etti. Marshall, şahsın kendisinden yanında getirdiği çantadaki kedi kıyafetini cesede giydirmesini istediğini fakat kendisinin bu talebi kabul etmediğini dile getirdi.

İngiltere'nin Kuzey-Batı bölgesindeki hastanede morg görevlisi olarak çalışan Kate Marshall adlı kadın, morgda görev yaptığı sırada kendisine gelen akılalmaz talepleri ifşa etti. Marshall'ın açıklamaları arasında en dikkat çekeni ise ölen bir adamla ilgili oldu.

ELİNDE KIYAFET ÇANTASIYLA GELDİ

Ölen Brian adlı adamın arkadaşı, elinde bir kıyafet çantasıyla geldi. Çantayı alan Marshall, içini açtığında bir maske ve kedi kıyafeti olduğunu gördü. Adam, Marshall'dan bu kıyafetleri ölen kişiye giydirmesini istedi.

AKILALMAZ TALEBİ KABUL ETMEDİ

Karşıdaki adamın isteği karşısında neye uğrayacağını şaşıran Marshall, akılalmaz talebi kabul etmeyerek adamın morgdan dışarı çıkmasını istedi. Marshall, ölen insanlara bu tarz saygısızlıkları kabul edemeyeceğini dile getirdi.

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