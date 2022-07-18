İngiltere'nin Kuzey-Batı bölgesindeki hastanede morg görevlisi olarak çalışan Kate Marshall adlı kadın, morgda görev yaptığı sırada kendisine gelen akılalmaz talepleri ifşa etti. Marshall'ın açıklamaları arasında en dikkat çekeni ise ölen bir adamla ilgili oldu.
Ölen Brian adlı adamın arkadaşı, elinde bir kıyafet çantasıyla geldi. Çantayı alan Marshall, içini açtığında bir maske ve kedi kıyafeti olduğunu gördü. Adam, Marshall'dan bu kıyafetleri ölen kişiye giydirmesini istedi.
Karşıdaki adamın isteği karşısında neye uğrayacağını şaşıran Marshall, akılalmaz talebi kabul etmeyerek adamın morgdan dışarı çıkmasını istedi. Marshall, ölen insanlara bu tarz saygısızlıkları kabul edemeyeceğini dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler - Son Dakika