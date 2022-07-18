Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler

İngiltere'nin Kuzey-Batı bölgesindeki hastanede morg görevlisi olarak çalışan Kate Marshall adlı kadın, morgda görev yaptığı sırada kendisine gelen akılalmaz talepleri ifşa etti. Marshall'ın açıklamaları arasında en dikkat çekeni ise ölen bir adamla ilgili oldu.

ELİNDE KIYAFET ÇANTASIYLA GELDİ

Ölen Brian adlı adamın arkadaşı, elinde bir kıyafet çantasıyla geldi. Çantayı alan Marshall, içini açtığında bir maske ve kedi kıyafeti olduğunu gördü. Adam, Marshall'dan bu kıyafetleri ölen kişiye giydirmesini istedi.

AKILALMAZ TALEBİ KABUL ETMEDİ

Karşıdaki adamın isteği karşısında neye uğrayacağını şaşıran Marshall, akılalmaz talebi kabul etmeyerek adamın morgdan dışarı çıkmasını istedi. Marshall, ölen insanlara bu tarz saygısızlıkları kabul edemeyeceğini dile getirdi.