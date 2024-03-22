BBC Rusça Servisi, Moskova’daki bir konser salonunda kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını bildiriyor.
İlk bilgilere göre, Crocus Belediye Binası’ndaki olayda ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor.
Rusya’nın Ria Novosti haber ajansı kamuflajlı kıyafetler giyen üç kişinin otomatik silahlarla içeride ateş açtığını aktarıyor.
Reuters'ın doğruladığı ve paylaştığı bir videoda Crocus Belediye Binası üzerinde dumanlar çıktığı bildiriliyor.
Ayrıntılar geliyor
Son Dakika › Dünya › Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı - Son Dakika
Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası AVM'de yangın çıkarken, saldırı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda en az 3 kişi olduğu belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı. AVM'den gelen görüntülerde çok sayıda yaralının yerlerde olduğu görüldü.
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Saldırıda en az 3 kişi olduğu belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Ayrıca, konser salonunun yer aldığı binada yangın çıktığı ve olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği belirtildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Kamuflajlı kişilerce düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası konser salonunun yer aldığı AVM'de yangın çıktı.
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