Moskova\'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı

Moskova'daki Konser Salonuna Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Saldırıda en az 3 kişi olduğu belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Ayrıca, konser salonunun yer aldığı binada yangın çıktığı ve olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği belirtildi.