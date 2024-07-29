Moskova'da parkta oturan üç kişinin üYıldırım Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Moskova'da parkta oturan üç kişinin üYıldırım Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Moskova'da bir parkta yaşanan yıldırım çarpması olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. İki erkek ve bir kadın yıldırım çarpması sonucu yere düştü. 67 yaşındaki Nikolai Kalashnikov olay yerinde hayatını kaybetti. İki erkek ağır yaralanırken, kadın kendi başına ayağa kalkabildi. Ayrıca dördüncü bir kişiye de yıldırım çarptığı belirtildi. Olay, Rus silahlı kuvvetlerinin ana katedralinin yakınında meydana geldi. ABD ve Kanada'da yıldırım kaynaklı orman yangınları nedeniyle tahliyeler gerçekleşti.

29.07.2024 11:39  Güncelleme: 11:47
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Görüntülerde, iki erkek ve bir kadının yıldırım çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri müdahale etti, ancak 67 yaşındaki Nikolai Kalashnikov'un hayatını kaybettiği bildirildi.

İki erkek ağır yaralanırken, kadın kendi başına ayağa kalkabildi. Ayrıca dördüncü bir kişiye de yıldırım çarptığı rapor edildi. Olay, Rus silahlı kuvvetlerinin ana katedralinin yakınında gerçekleşti.

Rehber Alyona, olayı şöyle anlattı: "Katedralde bir grupla birlikteyken yıldırım çaktı. Dışarı çıktığımda yaralananları gördüm. Muhtemelen turistlerdi."

Bu arada, ABD'nin batısında ve Kanada'da yıldırım kaynaklı orman yangınları nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi. Kuzey Yunanistan'da da yıldırım düşmesi sonucu sığırlar öldü ve yangınlar çıktı. Florina kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte dokuz inek öldü, birkaç hayvan da yaralandı.

Yunanistan'da sıcaklıklar biraz düşse de bazı bölgelerde 40°C'ye ulaştı ve orman yangını riski yüksek seyrediyor.

Moskova\'da parkta oturan üç kişinin üYıldırım Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Son Dakika Dünya Moskova'da parkta oturan üç kişinin üYıldırım Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: şu dış haberleri yaptığınız kadar erzincandaki siyanürlü sahada toprak kaymasını Diyarbakırdaki yangını izmirdeki elektrik facialarını haber yapmadınız bravo 4 0 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Birde haberin başlığını yazabilseler .. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Moskova'da parkta oturan üç kişinin üYıldırım Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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