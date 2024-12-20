Moskova\'daki Patlamada Şüpheli Tutuklandı

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RUSYA'nın başkenti Moskova'da Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Igor Kirillov ve yardımcısının yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli Özbekistan vatandaşı Ahmad Kurbanov, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Basmannıy Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kurbanov, mahkeme kararıyla iki ay süreyle tutuklandı.