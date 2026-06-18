Moskova Petrol Rafinerisi'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
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Moskova Petrol Rafinerisi'ne İHA Saldırısı

Moskova Petrol Rafinerisi\'ne İHA Saldırısı
18.06.2026 10:11
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Moskova'da İHA saldırısında rafineri hasar gördü, müdahale devam ediyor. 180 İHA düşürüldü.

RUSYA'da, Moskova Petrol Rafinerisi'nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent Moskova'ya yönelik geniş çaplı bir İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Rus hava savunma sistemlerinin yoğun saldırılara aralıksız müdahale ettiğini belirten Sobyanin, birkaç İHA'nın Moskova Petrol Rafinerisi'ne (MNPZ) ulaşmayı başardığını ve saldırının yol açtığı hasarı gidermek için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Sanal medya hesabından sürece ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan yaklaşık 180 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan, düşürülen İHA'lardan bazılarının enkazının bir alışveriş merkezinin bulunduğu bölgeye düştüğü kaydedildi. AVM bölgesindeki bir binada hafif hasar meydana geldiği, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Sobyanin, acil durum servis ekiplerinin enkaz düşen tüm noktalarda görev başında olduğunu kaydetti. Söz konusu petrol rafinerisi önceki gün de İHA saldırılarının hedefi olmuş ve saldırılar sonucu tesiste hasar meydana gelmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Moskova Petrol Rafinerisi'ne İHA Saldırısı - Son Dakika

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