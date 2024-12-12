Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı

Geniş Video İzle

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından muhalifler, ülkeden kaçan Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın Lazkiye'de bulunan türbesini ateşe verdi. Bölge sakinleri ''Bizi yerimizden etti'' sözleriyle Esad'a olan tepkisini dile getirirken muhaliflerin türbe önünde kutlama yaptı.

12.12.2024 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde hem de herhangi bir çatışmaya girmeden devirdi.

MUHALİFLER TÜRBEYİ HEDEF ALDI

Rejimin devrilmesiyle Beşar Esad, Suriye'den kaçıp Rusya'ya yerleşirken muhalifler babası Hafız Esad'ın Lazkiye'de bulunan türbesini hedef aldı.

BİZİ YERİMİZDEN ETTİ"

Köyde bulunan türbeyi ateşe verip başında kutlama yapan muhaliflerin görüntüleri ortaya çıkarken, bölge sakinleri Esad rejimine tepkisini "Köy halkı Hafız Esad'ın türbesini yakıp yıktı. Çünkü onları aç bıraktı, çünkü ondan nefret ediyorlardı. Bizi yerimizden etti, yok etti" sözleriyle dile getirdi.

Muhalifler Hafız Esad\'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı

Hafız Esad, Politika, Lazkiye, Suriye, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Ceylan:
    Bunlar esed den daha tehlikeli 49 44 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Mezar yakıp tam tam dansı yapan vahşiler..Milletimizin kalbinde taht kurmuş ne idüğü belirsiz terör unsurları bunlar.. 34 35 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    ESADI ÇOK ARAYACAKSINIZ ÇOK 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
21:47 Dünya Meteoroloji Örgütü’nden ’’La Nina’’ açıklaması Dünya Meteoroloji Örgütü'nden ''La Nina'' açıklaması
12:52 Türk polisleri, Esad’ın devrilmesini kutlayan Suriyeli’nin yaptığını affetmedi Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi
12:48 Rusya’dan İsrail’in Suriye saldırılarına ilk tepki Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki
12:35 Dolar dünkü rekorını da kırarak yeni zirveye ulaştı Dolar dünkü rekorını da kırarak yeni zirveye ulaştı
12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
12:00 Suriye’de yayın yapan TRT ekibine saldırı Suriye'de yayın yapan TRT ekibine saldırı
11:54 Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 08:40:12. #1.12#
SON DAKİKA: Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.