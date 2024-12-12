Muhalifler Hafız Esad\'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı

Dünya

Sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler

Suriye'de muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde hem de herhangi bir çatışmaya girmeden devirdi.

MUHALİFLER TÜRBEYİ HEDEF ALDI

Rejimin devrilmesiyle Beşar Esad, Suriye'den kaçıp Rusya'ya yerleşirken muhalifler babası Hafız Esad'ın Lazkiye'de bulunan türbesini hedef aldı.

BİZİ YERİMİZDEN ETTİ"

Köyde bulunan türbeyi ateşe verip başında kutlama yapan muhaliflerin görüntüleri ortaya çıkarken, bölge sakinleri Esad rejimine tepkisini "Köy halkı Hafız Esad'ın türbesini yakıp yıktı. Çünkü onları aç bıraktı, çünkü ondan nefret ediyorlardı. Bizi yerimizden etti, yok etti" sözleriyle dile getirdi.