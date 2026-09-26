Münih, Almanya\'nın olimpiyat adaylığında Köln/Rhein-Ruhr\'u 91 oyla geçti

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)- Almanya'nın 2036, 2040 veya 2044 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak kent adaylığına Münih seçildi. Alman Olimpiyat Sporları Konfederasyonu'nun (DOSB) gizli oylamasında 91 oy alan Münih, Köln/Rhein-Ruhr'u geride bırakarak ülkeyi Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) karşısında temsil etme hakkı kazandı.

Almanya'nın 2036, 2040 veya 2044 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma adaylığında ülkeyi temsil edecek kent Münih oldu. Alman Olimpiyat Sporları Konfederasyonu'nun (DOSB) Baden-Baden kentinde düzenlediği olağanüstü genel kurulda yapılan gizli oylamada Münih 91 oy alırken, Köln/Rhein-Ruhr 50 oyda kaldı. Berlin ise daha önce adaylık yarışından çekilmişti.

DOSB'nin kararıyla Münih, Almanya'nın Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığını Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) karşısında temsil edecek. Almanya, 2036, 2040 veya 2044 oyunlarından hangisine aday olacağını ilerleyen süreçte netleştirecek. Münih, daha önce 1972 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.

Kentin yeni olimpiyat adaylığı için Ekim 2025'te düzenlenen halk oylamasında vatandaşların yüzde 66,4'ü adaylık projesine destek vermişti. DOSB tarafından oluşturulan değerlendirme komisyonu da Münih'in projesinin uluslararası alanda "çok yüksek başarı potansiyeline" sahip olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Münih'in adaylık projesi yalnızca Bavyera ile sınırlı olmayacak. Schleswig-Holstein eyaletindeki Kiel kentinin yelken tesislerinin de Olimpiyat projesi kapsamında IOC'ye sunulması planlanıyor.

DOSB'nin seçim sisteminde 42 olimpik spor federasyonunun toplam 126 oyu bulunuyor. Ayrıca DOSB Başkanlık Divanı üyeleri ile beş kişisel üye de birer oy kullandı. Alman Engelliler Spor Birliği (DBS) ile bazı olimpik olmayan spor federasyonları ise oylamaya katılmadı.

Bavyera Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, kararın ardından Münih'in adaylığını Almanya için "büyük bir fırsat" olarak değerlendirdi.

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dominik Krause de karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı Almanya'ya getirmek için çalışmaların başlayacağını söyledi.

Köln/Rhein-Ruhr adaylığını destekleyen Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst ise Münih'i tebrik ederek Almanya'nın adaylık sürecine destek vereceklerini açıkladı.

Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de iki finalist kentin güçlü ve sürdürülebilir projeler hazırladığını belirterek, adaylık yarışının adil geçtiğini ifade etti.

2036 Yaz Olimpiyatları'nın ev sahibi kentinin IOC tarafından 2029 yılında belirlenmesi bekleniyor. Almanya'nın yanı sıra Hindistan'dan Ahmedabad, Katar'dan Doha ve Türkiye'den İstanbul'un da adaylık sürecinde adı geçiyor.