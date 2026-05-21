Murat Kurum Kopenhag\'da COP31 Görüşmeleri

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Kopenhag'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin gözlemci gruplarının temsilcileriyle görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 sürecinde gözlemci kuruluşların politika geliştirme ve somut eylemlerin hayata geçirilmesindeki rolünü son derece kıymetli görüyoruz. Kopenhag'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin gözlemci gruplarının temsilcileriyle bir araya gelerek COP31'in yol haritasını ve ortak yaklaşımımızı paylaştık ve onların beklentilerini dinledik. Akademi, gençlik, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplumun katkısıyla COP31 sürecini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.