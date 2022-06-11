Muz kolilerin içinde 840 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Muz kolilerin içinde 840 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

11.06.2022 00:56

Çekya'da sevkiyat halindeki muz kolilerin içinde 840 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen kokainin değerinin 2 milyar Çek Korunasından fazla olduğu açıklandı.

Çekya'nın Jicin ve Rychnov nad Kneznou şehirlerinde polis ekipleri, düzenlediği operayonda yarım tondan fazla kokain ele geçirdi.

MUZ KOLİLERİNE GİZLEDİLER

Çek polisi, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi

DEĞERİ 2 MİLYAR ÇEK KORUNASI

Çek polisi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen kokainin değerinin 2 milyar Çek Korunasından fazla olduğu belirtildi.

Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi

"ULUSLARARASI POLİSLERLE ÇALIŞACAĞIZ"

Açıklamada, "Sevkiyatla ilgili bilgiler Çek Cumhuriyeti dışına çıkıyor, bu nedenle uluslararası polislerin işbirliğine başvuracağız. Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezi yapıyor" denildi.

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Kaynak: İHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muz kolilerin içinde 840 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muz kolilerin içinde 840 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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