Muz kolilerin içinde 840 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Çekya'nın Jicin ve Rychnov nad Kneznou şehirlerinde polis ekipleri, düzenlediği operayonda yarım tondan fazla kokain ele geçirdi.

MUZ KOLİLERİNE GİZLEDİLER

Çek polisi, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

DEĞERİ 2 MİLYAR ÇEK KORUNASI

Çek polisi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen kokainin değerinin 2 milyar Çek Korunasından fazla olduğu belirtildi.

"ULUSLARARASI POLİSLERLE ÇALIŞACAĞIZ"

Açıklamada, "Sevkiyatla ilgili bilgiler Çek Cumhuriyeti dışına çıkıyor, bu nedenle uluslararası polislerin işbirliğine başvuracağız. Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezi yapıyor" denildi.