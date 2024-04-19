Myanmar\'da Darbe Karşıtı İsyancılar Ordu Birliklerine Pusu Kurdu

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Güneydoğu Asya ülkesi Myammar'da darbe karşıtı isyancılar, ordu birliklerine pusu kurdu. O anları kaydeden isyancıların, ordu birliklerine ait kamyonlara yaylım ateşi ettiği görüldü.

Myanmar'da 2021 yılındaki askeri darbe sonrası devam eden çatışmalara ait yeni bir görüntü sosyal medyada servis edildi.

ORDU BİRLİKLERİNE PUSU KURDULAR

Darbe karşıtı isyancılar tarafından kayda alınan görüntülerde, ordu birliklerine pusu anları kameraya yansıdı. İsyancıların, orduya ait çok sayıda kamyon ve tırı yaylım ateşine tuttuğu görüldü.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.