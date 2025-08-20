Myanmar'da Hava Saldırısı: 32 Ölü - Son Dakika
Dünya

Myanmar'da Hava Saldırısı: 32 Ölü

Myanmar'da Hava Saldırısı: 32 Ölü
20.08.2025 10:44
Myanmar ordusunun Kayah'daki hava saldırısında 32 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

MYANMAR'ın doğusundaki Kayah eyaletinde, ordunun düzenlediği hava saldırısında 32 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar ordusunun, Kayah eyaletinin Mawchi kentine düzenlediği hava saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Hava saldırısında yaşamını yitirilenlerin arasında 2'si çocuk 8 kadın ve 18 erkeğin bulunduğu, 6 kişinin de cinsiyetlerinin cansız bedenlerindeki hasar nedeniyle tespit edilemediği belirtildi.

Kayah Eyalet Geçici Yürütme Konseyi'nin 2'nci sekreteri U Banyar, hava saldırısının Kayah eyaletinde şimdiye kadar gerçekleşen en ölümcül saldırı olduğunu söylerken, ordunun bu yıl Mawchi kentine 14 hava saldırısı düzenlediği ve geçen ay düzenlenen saldırılarda da 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

10:09
