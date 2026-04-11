Üye Girişi
Son Dakika Logo

NASA'nın Artemis 2 Görevi Başarıyla Tamamlandı
11.04.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orion kapsülü, Ay'a insanlı uçuşun ardından Dünya'ya döndü, 4 astronot sağlık kontrollerinde.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracının, sorunsuz şekilde Dünya'ya döndüğü bildirildi.

NASA'nın 'Artemis 2' görevini tamamlayan Orion kapsülü, ABD yerel saatiyle 20.07'de California eyaletinin açıklarındaki Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Orion kapsülünün, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'den oluşan mürettebatıyla, gezegenden şimdiye kadar katettiği en uzak mesafe rekorunu kırdıktan sonra dakikası dakikasına öngörülen vakitte, okyanus sularıyla buluştuğu açıklandı.

'Artemis 2' mürettebatının, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katettiği aktarıldı. Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı. Astronotlar, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti. 54 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Ay yolculuğunun ardından kurtarma ekipleri, 4 astronotu uzay aracından çıkartarak, sağlık kontrolleri için kurtarma gemisine aldı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Teknoloji, Dünya, NASA, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:32:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.