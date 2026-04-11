NASA\'nın Artemis 2 Görevi Başarıyla Tamamlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracının, sorunsuz şekilde Dünya'ya döndüğü bildirildi.

NASA'nın 'Artemis 2' görevini tamamlayan Orion kapsülü, ABD yerel saatiyle 20.07'de California eyaletinin açıklarındaki Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Orion kapsülünün, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'den oluşan mürettebatıyla, gezegenden şimdiye kadar katettiği en uzak mesafe rekorunu kırdıktan sonra dakikası dakikasına öngörülen vakitte, okyanus sularıyla buluştuğu açıklandı.

'Artemis 2' mürettebatının, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katettiği aktarıldı. Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı. Astronotlar, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti. 54 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Ay yolculuğunun ardından kurtarma ekipleri, 4 astronotu uzay aracından çıkartarak, sağlık kontrolleri için kurtarma gemisine aldı.