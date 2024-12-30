NASA'nın James Webb Teleskobu, 2060 Chiron'u İnceliyor - Son Dakika
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NASA'nın James Webb Teleskobu, 2060 Chiron'u İnceliyor

NASA\'nın James Webb Teleskobu, 2060 Chiron\'u İnceliyor

NASA'nın James Webb Teleskobu, hem asteroit hem de kuyrukluyıldız özellikleri taşıyan 2060 Chiron'u gözlemledi. Yüzeyinde daha önce görülmemiş buz türleri tespit edildi ve Chiron'un güneşe yaklaşması bekleniyor.

30.12.2024 11:17  Güncelleme: 11:18
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NASA'nın James Webb Teleskobu, hem asteroit hem de kuyrukluyıldız özellikleri taşıyan ve bilim dünyasının uzun süredir ilgisini çeken '2060 Chiron' adlı gök cismini mercek altına aldı.

1977'de keşfedilen ve 'centaur' sınıfına giren 2060 Chiron, buz ve taş yapısıyla hem bir asteroidi hem de kuyrukluyıldızı andırıyor. Adını, Yunan mitolojisindeki yarı insan yarı at yaratıklardan alan centaurlar, Güneş Sistemi'nin uzak ve soğuk bölgelerinde oluşup zamanla iç kısımlara doğru ilerleyen gök cisimleri olarak biliniyor.

NASA'nın James Webb Teleskobu ile yapılan gözlemler, Chiron'un yüzeyindeki buzların daha önce hiçbir centaurda görülmeyen türde olduğunu gösterdi. İlk kez bir centaurda su buzu, etan ve propan gibi moleküller tespit eden araştırmacılar, bu moleküllerin güneş ışığının yüzeydeki metan ve suyla etkileşimi sonucu oluştuğunu düşünüyor. Su ve karbondioksit gibi temel bileşiklerin ise 4,5 milyar yıl önce, Güneş Sistemi'nin ilk döneminde Chiron'un yapısına dahil olduğu tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 20 yıl boyunca Güneş'e yaklaşması beklenen Chiron'un daha parlak hale geleceği ve bilim insanlarına detaylı gözlem fırsatı sunacağı belirtiliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NASA'nın James Webb Teleskobu, 2060 Chiron'u İnceliyor - Son Dakika

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