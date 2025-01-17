NASA\'nın James Webb Teleskobu, Süpernova Kalıntılarını Üç Boyutlu Haritaladı

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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 350 yıl önce patlayan bir süpernovanın ışık yankısını görüntüleyerek uzaydaki gaz ve toz bulutlarının detaylı üç boyutlu haritasını çıkardı.

Cassiopeia Takımyıldızı'nda bulunan süpernova kalıntısı, geçmişte gerçekleşen bir yıldız patlamasının etkilerini gösterdi. Patlama sırasında yayılan güçlü X-ışınları ve morötesi ışık, uzaydaki gaz ile toz bulutlarını ısıtarak parlamalarına neden oldu. NASA'nın Webb Teleskobu, bu ışık yankısını detaylı bir şekilde inceleyerek daha önce bilinmeyen düğüm, katman ve bulut yapılarının ortaya çıkmasını sağladı.

Araştırma ekibinden Dr. Jacob Jencson, detaylı görüntü beklemediklerinin söyleyerek, "Ortaya çıkan katmanlar tıpkı bir soğanın halkaları gibi" dedi.

Araştırmaya katılan bilim insanlarından Dr. Armin Rest ise "Bu çalışma, tıpkı bir tıbbi tomografi taraması gibi, uzaydaki yapıları üç boyutlu olarak anlamamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, elde edilen verilerin yıldızlararası manyetik alanlar ve galaksilerdeki toz dinamikleri hakkında yeni bilgiler sağlayacağını düşünüyor.