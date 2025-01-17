NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotu İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotu İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi

NASA\'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotu İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi

Suni Williams, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 7 ayın ardından ilk uzay yürüyüşünü yaptı. Astronotlar Williams ve Wilmore, Boeing'in Starliner kapsülündeki teknik arızalar nedeniyle uzayda daha uzun süre kalmak zorunda kaldı.

17.01.2025 13:27  Güncelleme: 13:28
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzayda mahsur kalan iki astronotundan Suni Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 7 ayın ardından ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

NASA TV'nin, ISS'den yayımladığı görüntülerde, Butch Wilmore ile 7 aydır istasyonda mahsur kalan Williams'ın, uzay yürüyüşü yaptığı anlar yer aldı.

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderildi. Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelendi ve NASA kapsülün boş dönmesi direktifini verdi.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Havacılık, Boeing, Dünya, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika Dünya NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotu İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi - Son Dakika

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