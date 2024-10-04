Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi - Son Dakika
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Dünya

Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi

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İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenazesi, olası bir hedef olmaması için geçici olarak gizli bir yere defnedildi. Cenazenin, güvenlik koşulları elverdiğinde kamuoyuna açık bir şekilde düzenleneceği belirtildi.

04.10.2024 12:54
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27 Eylül'de İsrail Lübnan'a yönelik saldırısı sonucu öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın naaşının bugün düzenlenen bir törenle defnedildiği öğrenildi. AFP'ye konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak, öldürülen Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktardı.

ABD'DEN GARANTİ İSTEDİLER AMA...

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Lübnanlı bir yetkili, ABD'den cenaze törenini hedef almayacağına dair "garanti" istendiğini ancak bunun başarılı olmadığını dile getirdi.

Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

KOŞULLAR EL VERİNCE TÖREN DÜZENLENECEK

Kaynak, Hasan Nasrallah, güvenlik koşulları elverdiğinde kamuya açık bir cenaze töreni düzenlenene kadar geçici olarak defnedileceğini belirtti.

Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Hasan Nasrallah'ın, atılan bombalarla adeta kratere dönen çukurdan cenazesinin, bir vinç yardımıyla çıkartılmıştı.

Nasrallah\'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi

Savaş ve Çatışma, Hasan Nasrallah, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aydın Yılmaz:
    Cenaze yerine leş kelimesi kullanılmalı 14 52 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    İran müthiş gaz ve petrol rezervleri olan bir ülke ama halkı fakir çünkü dinibutun Molla kesimi şatafatın dibine vurup paraları yerken halka para kalmıyor. Ortadoğu özeti 22 14 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Oyun için de oyun. Hepsi aynı yere hizmet ediyor. Kimlik değiştir hayata devam et 14 8 Yanıtla
  • sait turk:
    o kadar büyük bir çukur açan bomba , nasıl olmuşta o beden tüm kalmış??? 6 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    kendi topraginda kendi cenazeni gomemiyosun daha 0 0 Yanıtla
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