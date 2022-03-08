NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı - Son Dakika
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NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı

08.03.2022 23:52

NATO, 8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda Nazi sembollü bir askerin yer alması dikkat çekti. NATO'nun yaptığı skandal paylaşımda, Ukraynalı askerin kamuflajında "Kara Güneş" yani Nazizm sembolünün olduğu görüldü.

Rusya- Ukrayna savaşının devam ettiği şu günlerde NATO, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. NATO, bu paylaşımda bir skandala imza attı.

"KADINLAR ÖZGÜR VE EŞİT YAŞAMALI"

NATO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bütün kadınlar özgür ve eşit yaşamalı. Bu Kadınlar Günü'nde kalbimiz Ukraynalı kadınların yanında. Onların dayanıklılığı, direnci ve kuvveti, Ukrayna ulusunun ruhunu simgeliyor." ifadelerine yer verildi.

"KARA GÜNEŞ" SEMBOLLÜ ASKERİ PAYLAŞTILAR

Ancak bu paylaşımda Ukraynalı kadın askerin üzerinde bulunan sembol dikkat çekti. NATO'nun paylaştığı kadının üzerinde Nazizm sembolü olan "Kara Güneş" yer alıyor. Skandal detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

NATO'dan skandal paylaşım! Nazizm detayı gözlerden kaçmadı

KARA GÜNEŞ SEMBOLÜ NEDİR?

Kara Güneş (Schwarze Sonne) bir Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkıdır. Neo-Naziler ve bazı okültist altkültürler tarafından, Satanizm gibi, Nazi Almanyası sonrası bağlamında kullanılmıştı.

NATO'dan skandal paylaşım! Nazizm detayı gözlerden kaçmadı
Kara Güneş
NATO'dan skandal paylaşım! Nazizm detayı gözlerden kaçmadı
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Son Dakika Dünya NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı - Son Dakika


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