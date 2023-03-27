NATO: Rusya'nın nükleer söylemi sorumsuzca ve tehlikeli

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya'nın Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırması planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca" dedi. Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya ise söz konusu durumun 1990 Belarus Devlet Egemenlik Bildirgesi'ne aykırı olduğunu belirtti.

NATO Sözcüsü Lungescu, Rusya'nın Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma söylemi hakkında yaptığı açıklamada, "Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca. NATO tetikte ve durumu yakından izliyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda, kendi duruşumuzu değiştirecek herhangi bir değişiklik görmedik. Tüm NATO müttefiklerini korumaya ve savunmaya kararlıyız. Rusya'nın NATO'nun nükleer paylaşımına yaptığı atıf tamamen yanıltıcıdır. NATO müttefikleri uluslararası taahhütlerine tamamen saygı duyarak hareket ediyor. Rusya, Yeni START Antlaşması'na katılımını sürekli olarak askıya aldı. Rusya anlaşmaya uymaya geri dönmeli ve iyi niyetle hareket etmelidir" dedi.

BELARUS MUHALEFET LİDERİNDEN AÇIKLAMABelarus muhalefet lideri Tsikhanouskaya, Belarus topraklarında silah konuşlandırılmasının 1990 Belarus Devlet Egemenlik Bildirgesi'ne aykırı olduğunu belirtti. Tsikhanouskaya, "Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırması, Belarus anayasasını doğrudan ihlal ediyor ve Belarus halkının 1990 Belarus Devlet Egemenliği Bildirgesi'nde ifade edilen nükleer olmayan devlet statüsünü üstlenme iradesiyle büyük ölçüde çelişiyor" dedi.Tsikhanouskaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya işgalci güç olarak hareket ediyor, ulusal güvenliği ihlal ediyor ve Belarus'u komşuları ve uluslararası toplumla çatışma rotasına sokuyor. Lukaşenko (Belarus Devlet Başkanı), Rus emellerinin kanıtlanmış bir kanalıdır, Belarus devleti ve halkın iradesi ile ilişkilendirilemez. Belarus'u misilleme saldırıları için potansiyel bir hedef haline getiren bu kabul edilemez gelişme, Kremlin'in büyük desteğiyle uluslararası hukuk ihlallerinin, insanlığa karşı suçların, Ukrayna'ya karşı saldırı suçu ve Ukrayna halkına karşı savaş suçlarına suç ortaklığıdır."