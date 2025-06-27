Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Swat Nehri'nde yaşanan sel felaketi yürekleri yaktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, nehirdeki ani su yükselmesi sonucu aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı.

Olay, Swat Vadisi'nin kırsal bölgelerinde meydana geldi. Yetkililer, sel sularının hızla yükselmesiyle birlikte aile bireylerinin mahsur kaldığını ve birçok kişinin nehirde kaybolduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, çalışmaların zorlu hava koşulları nedeniyle güçlükle sürdüğü bildirildi.

UMUTLAR GİDEREK AZALIYOR

Henüz kaybolanların tamamına ulaşılamazken, bazı kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı, hayatta kalanlar için ise umutların giderek azaldığı belirtiliyor.