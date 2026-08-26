Nepal'de Heyelan: 8 Ölü, 384 Kayıp - Son Dakika
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Nepal'de Heyelan: 8 Ölü, 384 Kayıp

Nepal\'de Heyelan: 8 Ölü, 384 Kayıp
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Nepal-Çin sınırında seller ve heyelanlar sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 384 kişi kayboldu.

(ANKARA) - Nepal ile Çin sınırı yakınlarında meydana gelen ani sellerin yol açtığı heyelanlarda en az 8 kişi hayatını kaybettiği, aralarında turistlerin de bulunduğu 384 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen ani seller ve heyelanlar nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti, 384 turist ve yolcudan ise haber alınamadığı bildirildi.

Nepal Turizm Kurulu'na göre afet, yerel saatle 08.30 sıralarında Bhotekoshi Nehri çevresinde meydana geldi. Yetkililer, sel ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde bulunan veya bölgeden geçmekte olan kişilerin yerlerinin ve sağlık durumlarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kayıp olduğu bildirilenler arasında Nepal, Hindistan, İngiltere, Güney Afrika, Avustralya ve Hollanda vatandaşları bulunuyor. Çok sayıda kişinin uyruğu ise henüz belirlenemedi.

Nepal polisi, Nuwakot ve Dhading bölgelerinde 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Sel sularının polis merkezleri, gümrük binaları ve bazı evleri sürüklediği, kayıp sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

ÇİN TARAFINDA YOLLAR, ELEKTRİK VE İLETİŞİM KESİLDİ

Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre heyelan, iki ülke arasındaki önemli kara geçişlerinden Gyirong Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Afet nedeniyle Çin tarafında sınır kapısına ulaşan yollar kapanırken, iletişim ve elektrik hatları da kesildi.

Nepal ve Çin'de geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Helikopterlerin de kullanıldığı çalışmalara güvenlik güçleri ve bölge sakinleri katıldı.

Nepalli yetkililer Bhotekoshi Nehri'nin yukarısındaki bir buzul gölünün taşmasının sele ve büyük çaplı yıkıma yol açmış olabileceğini söyledi.

Afetten etkilenen Rasuwagadhi bölgesi, Nepal'in en popüler trekking noktalarından Langtang'a giden turistlerin güzergahında bulunuyor. Bölge ayrıca Çin'deki Kailash Dağı ve Manasarovar Gölü'ne seyahat edenlerin kullandığı önemli geçiş noktalarından biri.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Nepal'de Heyelan: 8 Ölü, 384 Kayıp - Son Dakika

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