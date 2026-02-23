NEPAL'de yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Nepal basını, Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya giden otobüsün Trishuli Nehri'ne düştüğünü duyurdu. Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığını belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Nepal'de Otobüs Kazası: 19 Ölü - Son Dakika
