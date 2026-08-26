Nepal\'de Sel Felaketi: 19 Ölü

NEPAL'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde 19 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal basını, Rasuwa bölgesinde sabah saatlerinde sel meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer selde 19 kişini hayatını kaybettiğini belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiği kaydedilerek, 9 polisin yanı sıra Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret düzenleyecek yaklaşık 390 hacıdan da haber alınamadığı aktarıldı.