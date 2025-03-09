Nepal\'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi

Asya ülkesi Nepal'de eski kral Gyanendra Bir Bikram Şah Dev, ülkenin batısına yaptığı ziyaretin ardından başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na indi.

"KRAL GERİ DÖN, ÜLKEYİ KURTAR"

Havalimanının ana girişini kapatan monarşi yanlısı yaklaşık binlerce kişi, Gyanendra'nın yeniden ülkede tahta geçmesi için gösteri yaptı. Göstericiler, "Kraliyet sarayını krala bırak", "Kral geri dön, ülkeyi kurtar", "Çok yaşa sevgili kralımız", "Monarşi istiyoruz" sloganlarını atarken, yüzlerce polis de onların havalimanına girmesini engelledi.

HİNDUİZM TEKRAR RESMİ DİN KABUL EDİLSİN ÇAĞRISI

Şiddet olaylarının yaşanmadığı gösteride Hinduizm'in ülkenin tekrar resmi dini kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

2008'DE TAHTI BIRAKTI

Nepal'de Kral Gyanendra, demokrasi yanlısı gösteriler üzerine 2008'de 239 yıllık monarşiye son vermiş ve ülkede cumhuriyet rejimi kabul edilmişti. Öte yandan, çok sayıda Nepal vatandaşı, siyasi istikrarsızlık, kötü ekonomik koşullar ve yolsuzluklardan sorumlu tuttuğu yetkililer nedeniyle cumhuriyet rejimine karşı tepki duyuyor.