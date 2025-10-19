Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı - Son Dakika
Dünya

Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
19.10.2025 10:49
Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Kasım 2026'da yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını belirtti. Netanyahu "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2026 yılında yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını bildirdi.

"HALKIN DESTEĞİYLE KAZANACAĞIM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke basınına yaptığı açıklamada, Kasım 2026' da yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını duyurdu. Netanyahu, "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" dedi.

İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor fakat bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234:
    nah kazanırsın lavuk 4 0 Yanıtla
    yamacziya:
    hiçde emin olmamak lazım bu lanet halkın katillere meyli vardır 1 0
  • Ms221067:
    Bence kazanır Amerika’da hamas ta Bu adamla bağlantısı var. yoksa bu kadar kolay gazze yi Yerle bir etmezdi. Hiç kimse Sesini çıkartıyor adam istediği yere bombayı gönderiyor tabii ki kazanacak 0 0 Yanıtla
  • Vatansever.72:
    o.ç 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
