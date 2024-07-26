Netanyahu, Biden'a İsrail devletine verdiği destek için teşekkür etti - Son Dakika
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Netanyahu, Biden'a İsrail devletine verdiği destek için teşekkür etti

Netanyahu, Biden\'a İsrail devletine verdiği destek için teşekkür etti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşerek İsrail devletine verdiği destek için teşekkür etti. İkili, Gazze'deki saldırılar ve artan gerilim nedeniyle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze ateşkes anlaşmasındaki boşlukların kapatılması, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması, Lübnan'a sıçrama potansiyeli, İran tehdidi ve barış görüşmelerinde uzlaşma konuları ele alındı. İki lider arasında fikir ayrılıkları olsa da sağlıklı bir ilişki olduğu vurgulandı.

26.07.2024 00:08
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden’a “İsrail devletine verdiği 50 yıllık destek” için teşekkür etti.

İkili, İsrail Başbakanı’nın dışarda binlerce Filistin yanlısı gösterici protesto ederken, Kongre’de yaptığı hararetli konuşmadan bir gün sonra bir araya geldi.

İsrail lideri hem ülkesinde hem de ülke dışında şu anda dokuzuncu ayına giren Gazze’deki saldırılara son verme baskısı altında.

Netanyahu, Biden’ı 40 yıldır tanıdığını ve ABD Başkanı’nın son 50 yıldan uzun süredir göre yapan tüm İsrail başbakanlarını tanıdığını belirtti.

İsrail Başbakanı “Gururlu bir Yahudi siyonistten, gururlu bir İrlandalı-Amerikalı siyoniste. Size 50 yıllık kamu hizmetiniz ve 50 yıldır İsrail devletine verdiğiniz destek için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Netanyahu ayrıca önümüzdeki birkaç ay içinde “önümüzdeki büyük sorunlarda” Biden ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

ABD Başkanı ise tanıştığı ilk İsrail Başbakanı’nın Golda Meir olduğunu ve halefi İzak Rabin’in o zaman Meir’in yardımcısı olduğunu ifade etti.

İkili, Gazze nedeniyle aylardır artan gerilimin ardından görüşme yaptı. Biden’ın arkadaşı ve eski Savunma Bakanı Chuck Hagel’a göre Biden Mayıs ayında “artık yeter” dediği bir noktaya geldi.

Netanyahu ise Haziran’da Birden yönetiminin İsrail’e “silah ve cephane sevkiyatını askıya almasının tasavvur edilemez olduğunu” söylemişti.

Beyaz Saray ise Joe Biden ve Netanyahu'nın Gazze ateşkes anlaşmasında kalan "boşlukları" kapatmak için görüştüğünü duyurdu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby de Biden ve Netanyahu’nun Hamas’ın elindeki rehinelerin acilen serbest kalması için acil bir anlaşma yapılmasını, çatışmaların Lübnan’a sıçrama potansiyelini, İran tehdidini ve barış görüşmelerinde “uzlaşmalara” varma ihtiyacını konuştuklarını belirtti.

Kirby İsrail-ABD ilişkilerinde “fikir ayrılıklarının” devam ettiğini ancak iki ülkenin “sağlıklı bir ilişkiye” sahip olduğunu vurguladı.

'Düşüncelerimizi yansıtmıyor'

Kirby “Sağlıklı derken her konuda uzlaşmıyorlar” dedi ve Biden’ın “başbakanla ilişkisinde çok rahat olduğunu” ekledi.

Netanyahu, Biden’ın Demokrat Parti’nin başkan adaylığı için destek verdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de görüşecek.

Netanyahu dün Kongre’de yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’deki saldırılarını savunmuş ve ABD’li siyasetçilerden destek istemişti.

“Bizim düşmanlarımız sizin düşmanlarınız” diyen İsrail Başbakanı, Filistin yanlısı göstericileri “İran’ın kullanışlı aptalları” diye tanımlamıştı.

Beyaz Saray ise bu tanımlamaya karşı çıktı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Kirby “Bizim kullanacağımız bin tanımlama değil ve çoğunlukla barışçıl göstericilerle ilgili düşüncelerimizi yansıtmıyor” dedi.

İsrail Başbakanı’nın bugün de Cumhuriyetçi Partili Başkan Adayı ve eski Başkan Donald Trump ile Mar-a-Lago’daki evinde görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: BBC

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