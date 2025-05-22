Netanyahu\'dan Elçiliklerde Güvenlik Önlemi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm İsrail elçiliklerinde güvenlik seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında dünya genelinde tüm elçiliklerde güvenlik seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Netanyahu, Leiter'den olayın ayrıntıları hakkında bilgi aldığını belirterek, elçilik çalışanlarına başsağlığı dilediğini kaydetti.

ABD Adalet Bakanı Bondi ile görüşmesinde saldırıyı gerçekleştiren kişi ve detaylar hakkında da bilgi aldığını vurgulayan Netanyahu, başsavcının ABD Başkanı Donald Trump'ın olayı yakından takip ettiğini söylediğini aktardı.