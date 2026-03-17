Netanyahu, İran\'da Ali Laricani\'yi Oldurduğunu İddia Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı yöneten Laricani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü öne sürerek, "Bu sabah Laricani'yi ortadan kaldırdık" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik son saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hava kuvvetleri jetleri ve insansız hava araçları (İHA) ile İran'da havadan faaliyet gösterdiklerini belirten Netanyahu, "Bu sabah Ali Laricani'yi ortadan kaldırdık. Ali Laricani, İran'ı fiilen yöneten Devrim Muhafızları'nın patronuydu. Onunla birlikte, Tahran sokaklarında ve diğer İran şehirlerinde halka terör estirenlerin yardımcıları olan Besic komutanını da (Gulam Rıza Süleymani) ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

İran rejimini, İran halkına 'kendi kaderlerini ellerine alma şansı vermek' umuduyla zayıflatmaya çalıştıklarını söyleyen Netanyahu, bu sürecin bir anda ve kolay olmayacağını ifade etti. ABD ile olan askeri koordinasyona da değinen Netanyahu, "Aynı zamanda Körfez'deki ABD'li dostlarımıza da yardım ediyoruz. Dün bu konuyu Başkan Trump ile uzun uzadıya konuştum. Hava ve deniz kuvvetlerimiz ile benimle Başkan Trump ve ekibi arasında bir iş birliği var. İran rejimi üzerinde muazzam bir baskı yaratan dolaylı saldırılarla ve doğrudan eylemlerle her ikisine de yardımcı olacağız. Daha birçok sürpriz var. 'Savaşı stratejiyle yapacaksın.' Tüm stratejileri burada açıklamayacağız ama size söylediğim gibi, bunlardan çok var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:47:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.