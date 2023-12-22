Netanyahu, İsrail askerlerinin aileleriyle bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşta öldürülen İsrail askerlerinin aileleriyle bir araya geldi. Netanyahu ailelere İsrail'in tüm hedefleri tamamlanana kadar savaşı durdurmayacağını söyledi.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Kahramanlık Forumu'ndan yaslı ailelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan, onlara oğullarının boşuna ölmediğini söyledi. Ailelerin temsilcileri savaşın askerlerimizin hayatları korunarak yürütülmesini talep etti. Başbakan Netanyahu forum temsilcilerine İsrail'in tüm hedefleri tamamlanana kadar, yani zafere kadar savaşı durdurmayacağını söyledi" denildi.