Netanyahu\'nun Yolsuzluk Davası Ertelendi

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği ameliyatı gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasının iki hafta ertelenmesi talebinde bulundu.

Hadassah Hastanesi'nde 29 Aralık'ta prostat ameliyatı geçiren Başbakan Netanyahu sağlık sorunları nedeniyle hakim karşısına çıkamayacağını mahkemeye bildirdi. İsrail savcılık makamları, Netanyahu'nun bu hafta için yaptığı ifade erteleme talebine itiraz etmeyeceğini duyurdu.

Başbakan Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan davada ilk kez 10 Aralık'ta Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde ifade vermek üzere hakim karşısına çıktı.