KUDÜS'teki İsrail Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik gerekçesiyle aleyhindeki yolsuzluk davasında mahkemede ifade vermesinin iptali talebine onay verdi.
Hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vermesi gereken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'güvenlik gerekçesiyle' duruşmaya katılmayacağı belirtildi. Ayrıca, Netanyahu'nun yargıçlardan haftada 3 gün vereceği ifadelerin 'görevleri ve güvenlik gerekçeleriyle' 2 güne indirilmesine onay vermelerini talep ettiği fakat bunun sonucuna ilişkin bilgi bulunmadığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu'nun Yolsuzluk Davasında İfade Vermesi Güvenlik Gerekçesiyle İptal Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?