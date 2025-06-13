Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı

Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı\'na Tevrat ayeti bıraktı
13.06.2025 11:57
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik askeri operasyon öncesi Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na bıraktığı notla saldırının sinyallerini verdi. Not, 'Yükselen Aslan Operasyonu' ismini taşıyan İsrail ordusunun İran'daki nükleer tesislere yönelik operasyonuna işaret ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik askeri operasyon öncesi Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na bıraktığınotla saldırının sinyallerini verdi. Perşembe günü duvara gizlice yerleştirilen bu not, cuma sabahı kamuoyuyla paylaşıldı ve dikkat çeken bir detay içeriyordu.

Netanyahu'nun yazdığı notta, Tevrat'tan bir ayete yer verildi. "İşte halk, aslan gibi ayağa kalkacak" sözleriyle başlayan bu ayet, İsrail ordusunun İran'daki nükleer tesislere yönelik operasyonuna isim veren ifadedir: "Yükselen Aslan Operasyonu."

Ayetin tamamı şu şekilde:

"İşte, halk büyük bir aslan gibi kalkacak, genç bir aslan gibi doğrulacak; avını yiyene ve düşmanlarının kanını içene kadar dinlenmeyecek."

Ziyaret dikkat dağıtma planının bir parçasıydı

İsrail basınına göre Netanyahu'nun Ağlama Duvarı ziyareti, İran'a yönelik düzenlenecek saldırı öncesi dikkatleri başka yöne çekmek için planlanan bir stratejinin parçasıydı. Başbakanlık Ofisi, İran'ı şaşırtmak için bazı sahte bilgiler yaydı. Bunlar arasında Netanyahu'nun tatile çıktığı iddiaları, Amerika ile yürütülen görüşmelerin ön plana çıkarılması ve sızdırılmış sahte planlar yer aldı.

Saldırıdan önce gizli hazırlıklar yapıldı

İsrail'in bu operasyonu gerçekleştirebilmek için uzun süredir hazırlık yaptığı belirtiliyor. Haberlere göre, İsrail istihbarat servisi Mossad, İran topraklarında gizli bir drone üssü kurdu. Bu üs, İran'ın İsrail'e fırlatmayı planladığı füzeleri hedef aldı. Ayrıca İran'a gizlice silah sistemleri ve özel birliklerin sokulduğu, bu sayede İran hava savunmasının devre dışı bırakıldığı öne sürülüyor.

Netanyahu'nun Tevrat'tan seçtiği ayet, sadece bir dua veya temenni değil; aynı zamanda operasyonun ismini ve felsefesini oluşturdu. Bu ayetle, İsrail halkına ve ordusuna güç, kararlılık ve birlik mesajı verildi.

Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Erginer:
    Ah bu dinler ahhhhh...... Mahvetti dünyayı 25 35 Yanıtla
  • Kenan Başkurt:
    bütün islam ülkelerinin artık safını belli etmesi lazım ya tekrar islam birliği kurulur tarihi tekrar yazmaya başlar yada tek tek yok olup gideriz bütün Avrupa ülkeleri İsrail’in yanında saf tutmaya başladı 34 8 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Bütün beddular sanadır. 26 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Naziler ,bunları boşuna ..... bildikleri bir şey varmış.... 21 2 Yanıtla
  • aragorn:
    OÇÇÇÇÇÇ 22 0 Yanıtla
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