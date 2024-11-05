Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant\'ı Görevden Aldı

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyurdu. Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklamasında,"İsrail Devleti'nin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve öyle kalacaktır" dedi. İsrail basını, Netanyahu'nun, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı Savunma Bakanı, Gideon Saar'ı ise Dışişleri Bakanı olarak atadığını yazdı